Pongee schwarzer Spot 3er-Pack + GU10 farbfähige Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Pongee schwarzer Spot 3er-Pack + GU10 farbfähige Lampen
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Über Pongee schwarzer Spot 3er-Pack + GU10 farbfähige Lampen

Beleuchte dein Zuhause stilvoll mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in schwarz und Hue GU10-farbfähigen Lampen.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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