Pongee Spot 4er-Pack in schwarz + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 256,47 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 284,97 €
Der Preis des Pakets beträgt 256,47 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 284,97 €
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Vorrätig
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Über Pongee Spot 4er-Pack in schwarz + GU10- farbfähige Lampen
Beleuchte dein Zuhause mit dem Philips Pongee Spot 4er-Pack in schwarz mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Modern und effizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874602
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 4 x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
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