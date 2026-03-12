Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 215,98 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 239,98 €
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Über Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen
Beleuchte deine Innenräume mit dem Philips Runner Spot 3er-Pack in weiss mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Modern und lebendig.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874558
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot, 3x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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