Runner Spots 4er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 181,76 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 201,96 €
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Über Runner Spots 4er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
Schaffe das perfekte Ambiente mit dem Philips Runner Spot 4er-Pack in schwarz, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weissen Hue GU10 Lampen. Stilvoll und funktional.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
- Inklusive Dimmschalter
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874565
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot, 4x
- 1
- Hue White GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 2
- Hue Dimmschalter weiß V2
- 1