Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"

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Über Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"

Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit diesen zwei Play-Lightbars in Schwarz und dem Play Gradient Lightstrip für Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll eine ideale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Für TV-Umgebungen
  • Hue Bridge erforderlich

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