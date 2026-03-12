Set: 2x White Ambiance GU10 + Wandschalter-Modul
Der Preis des Pakets beträgt 85,48 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 94,98 €
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Über Set: 2x White Ambiance GU10 + Wandschalter-Modul
Steuere mit deinem Wandschalter mit dem Unterputz-Modul einfach deine smarten Lampen – mit diesen GU10-Set findest du für jede Situation den passenden Farbton, von warmweißem bis kaltweißem Licht.
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- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Mache jeden Lichtschalter smart
- Hue Bridge erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871205
Produktinformationen
- Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 1
- Hue Philips Hue Wandschaltermodul
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