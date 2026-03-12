Set: 2x White Ambiance GU10 + Wandschalter-Modul

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 2x White Ambiance GU10 + Wandschalter-Modul
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Über Set: 2x White Ambiance GU10 + Wandschalter-Modul

Steuere mit deinem Wandschalter mit dem Unterputz-Modul einfach deine smarten Lampen – mit diesen GU10-Set findest du für jede Situation den passenden Farbton, von warmweißem bis kaltweißem Licht.

  • Warmweißes bis kaltweißes Licht
  • Mache jeden Lichtschalter smart
  • Hue Bridge erforderlich
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