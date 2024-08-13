*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Erschließe den kompletten Funktionsumfang smarter Beleuchtung. Mit einer Hue Bridge und GU10-Lampen schaffst du automatisch für jede Situation den passenden Farbton, von warmweißem bis kaltweißem Licht.
Produkt-Highlights
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Füge bis zu 50 Lampen hinzu
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
2 x Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
GU10-Lampen passen hervorragend in Deine Spots. Sie erzeugen das optimale Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Dank des einstellbaren Weißlichts und den extrem niedrigen Dimmstufen kannst Du Deine Beleuchtung hervorragend an jeden Moment des Tages anpassen.GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Die Hue Bridge ist das Herzstück Deines integrierten und intuitiven smarten Beleuchtungs- und Sicherheitssystems. Durch die einfache Installation und die geführte Einrichtung in der Hue App verbindet die Bridge Deine Lichter, Kameras und Sensoren, damit sie harmonisch zusammenarbeiten.Bridge smarte Schaltzentrale weiß
