Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m

Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.

1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter

Die flexibelste Lichtquelle, die Du Dir vorstellen kannst. Durch diese 1 Meter lange Erweiterung kannst Du den Philips Hue LightStrip Plus für größere Oberflächen verlängern. Du kannst ihn formen, an jeder festen Oberfläche anbringen und seine hohe Lichtleistung genießen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem Verbindungsstück des Basissets an einen anderen Hue Lightstrip Plus (Version V4) nachträglich wieder angeschlossen werden. Der Anschluss der Hue Lightstrip Plus Verlängerung an ein Basis-Set der Vorgängerversion (V1-V3) ist nicht möglich.