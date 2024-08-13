Support
Set: 2x Play Lightbar schwarz + Bridge

Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Schwarz fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Für optimale TV Surround Beleuchtung
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack

1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack

Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen.

Play Lightbar Doppelpack
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Die Hue Bridge ist das Herzstück Deines integrierten und intuitiven smarten Beleuchtungs- und Sicherheitssystems. Durch die einfache Installation und die geführte Einrichtung in der Hue App verbindet die Bridge Deine Lichter, Kameras und Sensoren, damit sie harmonisch zusammenarbeiten.

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

