*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Set: 2x Play Lightbar schwarz + Lightbar Erweiterung + Bridge
Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Weiß fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.
264,97 €
251,72 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Für optimale TV Surround Beleuchtung
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Doppelter Spaß in einem Paket. Mit den Hue Play Lightbars in Weiß hast Du unendlich viele Möglichkeiten, eine perfekte Stimmung zu schaffen. Mit den beiliegenden Ständern kannst Du sie vertikal, horizontal oder hinter dem Fernseher aufstellenPlay Lightbar Doppelpack
1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
Erweitere Deine vorhandenen Hue Play Lightbars mit dem Hue Play Lightbar Erweiterungsset in Weiß. Es enthält lediglich eine Lightbar-Erweiterung. Ein Netzteil ist nicht enthalten.Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenen und mehr.Bridge smarte Schaltzentrale weiß