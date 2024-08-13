Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 2x Play Lightbar schwarz + Lightbar Erweiterung + Bridge

Sale

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Lightbar Erweiterung + Bridge

Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Weiß fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

264,97 €

251,72 €

Möchtest Du informiert werden, wenn das Produkt wieder verfügbar ist?

Melde Dich an, damit Du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn dieses Produkt wieder verfügbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Für optimale TV Surround Beleuchtung
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Alle technischen Daten ansehen

In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack

1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack

Doppelter Spaß in einem Paket. Mit den Hue Play Lightbars in Weiß hast Du unendlich viele Möglichkeiten, eine perfekte Stimmung zu schaffen. Mit den beiliegenden Ständern kannst Du sie vertikal, horizontal oder hinter dem Fernseher aufstellen

Play Lightbar Doppelpack
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

Erweitere Deine vorhandenen Hue Play Lightbars mit dem Hue Play Lightbar Erweiterungsset in Weiß. Es enthält lediglich eine Lightbar-Erweiterung. Ein Netzteil ist nicht enthalten.

Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenen und mehr.

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Sets, die Dir gefallen könnten

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

