Secure Sensor Starter-Set mit 3 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder & Hue Bridge

Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Sensor Starter-Set mit 3 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder & Hue Bridge
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Über Secure Sensor Starter-Set mit 3 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder & Hue Bridge

Mit drei Hue Secure Kontaktsensoren, einem Bewegungssensor und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.

  • Inklusive Hue Bridge
  • Drei Hue Secure Kontaktsensoren
  • Ein Indoor Bewegungssensor
  • Steuerung mit der Philips Hue App

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