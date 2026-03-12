Secure Sensor Starter-Set mit 3 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder & Hue Bridge
Aktueller Preis ist 224,96 €
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Über Secure Sensor Starter-Set mit 3 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder & Hue Bridge
Mit drei Hue Secure Kontaktsensoren, einem Bewegungssensor und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.
- Inklusive Hue Bridge
- Drei Hue Secure Kontaktsensoren
- Ein Indoor Bewegungssensor
- Steuerung mit der Philips Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871359
Produktinformationen
- Hue Secure Kontaktsensor weiß
- 1
- Hue Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
- 1
- Hue Hue Motion Sensor
- 1
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
- 1
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