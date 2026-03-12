Großes Secure Sensor Starter-Set mit 4 Kontaktsensoren, 2 Bewegungsmeldern & Hue Bridge

Nahaufnahme der Vorderseite von Großes Secure Sensor Starter-Set mit 4 Kontaktsensoren, 2 Bewegungsmeldern & Hue Bridge
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Über Großes Secure Sensor Starter-Set mit 4 Kontaktsensoren, 2 Bewegungsmeldern & Hue Bridge

Mit vier Hue Secure Kontaktsensoren, zwei Bewegungssensoren und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.

  • Inklusive Hue Bridge
  • Vier Hue Secure Kontaktsensoren
  • Zwei Indoor Bewegungssensoren
  • Steuerung mit der Philips Hue App
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