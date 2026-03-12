Großes Secure Sensor Starter-Set mit 4 Kontaktsensoren, 2 Bewegungsmeldern & Hue Bridge
Aktueller Preis ist 299,95 €
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Über Großes Secure Sensor Starter-Set mit 4 Kontaktsensoren, 2 Bewegungsmeldern & Hue Bridge
Mit vier Hue Secure Kontaktsensoren, zwei Bewegungssensoren und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.
- Inklusive Hue Bridge
- Vier Hue Secure Kontaktsensoren
- Zwei Indoor Bewegungssensoren
- Steuerung mit der Philips Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870932
Produktinformationen
- Hue Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
- 2
- Hue Hue Motion Sensor
- 2
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
- 1