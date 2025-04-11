*Erhältlich auf Samsung QLED-Fernsehern der Serie Q60 oder höher ab dem Jahr 2022 (Unterstützung für Q700 folgt in Kürze). Falls Dein Fernseher die Hue Sync TV App unterstützt, erscheint sie bei der Suche in Apps. Du kannst aber auch in den Produktspezifikationen Deines TV-Modells auf www.samsung.com danach suchen.