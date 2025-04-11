Die Aktion ist beendet. Melde Dich für unseren Newsletter an und gehöre zu den Ersten, die von all unseren künftigen Aktionen erfahren!
Was Du für Deine Surround-Beleuchtung brauchst
Du benötigst nur ein paar Dinge, um Deine Philips Hue Lampen und Leuchten mit Deinem Samsung TV zu synchronisieren.
Hue Bridge
Die Hue Bridge ist das zentrale Element Deines smarten Lichtsystems. Sie ermöglicht die Nutzung der gesamten Funktionsvielfalt smarter Beleuchtung, wie zum Beispiel Hue Sync.
Farbfähige Lampen
Jede Philips Hue White & Color Ambiance Lampe und Leuchte funktioniert! Erhelle Deinen Entertainment-Bereich mit Lightstrips, Lampen, Leuchten und mehr.
Hue TV Sync App
Synchronisiere die Lampen in Deinem Heimkino mit allen Inhalten auf Deinem Samsung TV*, unabhängig davon, wie Du sie abspielst. Beobachte, wie das Licht ohne Verzögerung auf Deinen Bildschirm reagiert.
Genieße die Show
Synchronisiere Deinen Samsung TV* mit Deinem Hue Lichtsystem.
*Erhältlich auf Samsung QLED-Fernsehern der Serie Q60 oder höher ab dem Jahr 2022 (Unterstützung für Q700 folgt in Kürze). Falls Dein Fernseher die Hue Sync TV App unterstützt, erscheint sie bei der Suche in Apps. Du kannst aber auch in den Produktspezifikationen Deines TV-Modells auf www.samsung.com danach suchen.
