Mehr Lichter, mehr Schrecken!
Verleihe Deinem Zuhause zu Halloween mit smarten Lichtern ein schaurig-schönes Aussehen.
Von gemütlich bis gruselig
Verwandle Dein Wohnzimmer in eine schaurige Kammer, indem Du Deine Kürbisse mit farbigen Lichtern beleuchtest und so eine besonders gruselige Kürbislaterne baust. Lass Deine Wände in Orange und Lila erleuchten und bringe Deine künstlichen Spinnweben und gruseligen Kreaturen so richtig zur Geltung!
Haarsträubende Außenbeleuchtung
Stelle in der Hue App eine gruselige Szene zusammen – Orange und Blau erinnern an Halloween. Warum stellst Du nicht ein paar gruselige Figuren vor Deine smarten Lampen? Ihre unheimlichen Schatten werden die Besucher von „Süßes, sonst gibt's Saures” sicher ein wenig erschrecken!
Filmabende mit Extra-Schrecken!
Mit der Surround-Beleuchtung wird Dein Halloween-Filmabend noch gruseliger. Verwende eine Hue Bridge mit der Hue Sync Box und farbfähigen Lampen und beobachte, wie diese auf die gruselige Action auf dem Bildschirm reagieren.
Halloween-Musik zum Aufleuchten
Wenn Du eine Hue Bridge hast, kannst Du Deine Philips Hue- und Spotify-Konten miteinander verbinden, um zu sehen, wie Deine Lichter auf Deine Halloween-Playlist reagieren. Beleuchte Deine Kürbisse mit farbfähigen, smarten Lichtern und beobachte, wie die bedrohlichen Gesichter Deiner Kürbisse leuchten und ihre Farbe zum Takt der Musik ändern.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.