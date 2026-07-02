Dieser Aktionscode ist bis zum 2. August 2026 gültig.

Der Rabatt wird bei Angabe des Rabattcodes an der Kasse auf www.philips-hue.com/de-de auf maximal 20 Produkte angewendet.

Dieser Aktionscode kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot auf philips-hue.com verwendet werden.

Dieser Aktionscode gilt für alle Produkte auf www.philips-hue.com/de-de, die mit dem Hinweis „Member Days“ gekennzeichnet sind. Einige Produkte sind von diesem Angebot ausgeschlossen; dies ist von Land zu Land unterschiedlich.

Im Falle der Rückgabe einer Bestellung wird, sofern berechtigt, der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen

Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.

Du solltest Deinen Code innerhalb von 1 Stunde nach Deiner Anmeldung erhalten, aber die Bearbeitungszeit kann variieren.

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