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Sale
Lightstrip Outdoor 5 Meter
1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 119,99 €, ursprünglicher Preis ist 239,99 €
Sale
Still Deckenleuchte silber + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 99,99 €, ursprünglicher Preis ist 199,99 €
Sale
Smart Button weiß
Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung
Aktueller Preis ist 8,79 €, ursprünglicher Preis ist 21,99 €
Sale
Hue Play Gradient Lightstrip für PC
Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge erforderlich
Aktueller Preis ist 74,99 €, ursprünglicher Preis ist 149,99 €
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PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"
Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge erforderlich
Aktueller Preis ist 129,99 €, ursprünglicher Preis ist 259,99 €
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PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge
Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Aktueller Preis ist 99,99 €, ursprünglicher Preis ist 199,99 €
Sale
Starter-Set: 3 smarte Spots GU10 + Smart Button
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Steuerung mit Hue Smart Button
Philips Hue Bridge enthalten
Aktueller Preis ist 75,99 €, ursprünglicher Preis ist 189,99 €
Sale
Buckram Viererspot schwarz + Dimmschalter
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 109,99 €, ursprünglicher Preis ist 219,99 €
Sale
PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27" Starter Set + Bridge
Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Aktueller Preis ist 149,99 €, ursprünglicher Preis ist 299,99 €
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