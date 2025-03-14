Signify, das Unternehmen, zu dem Philips Hue gehört, ist stolz auf die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Unsere Innovationen sind der Motor für unseren Erfolg.

Unsere Lichtprodukte verbessern das Wohlbefinden und die Leistung von Fahrern und bieten auch den Fans ein herausragendes Erlebnis, egal ob sie vor Ort sind oder von zu Hause aus mitfiebern. Uns vereint die gemeinsame Leidenschaft für Technologie und Innovationen.