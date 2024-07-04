Einer der größten Vorteile der Hue Lightstrips ist ihre Anpassungsfähigkeit. Du kannst Deine Lightstrips zuschneiden und Deine Beleuchtung nahtlos um Ecken herumführen. Ob als Zusatzbeleuchtung für Deine Arbeitsflächen in der Küche oder als Hintergrundbeleuchtung Deines Fernsehers: Die Lightstrips kannst Du maßschneidern – ganz nach Deinen Bedürfnissen und Räumlichkeiten.
Lassen sich Lightstrips zuschneiden?
So schneidest Du Lightstrips zu
Lightstrips lassen sich zwar gut anpassen, sollten aber unbedingt an der richtigen Stelle abgeschnitten werden. Nur das garantiert, dass sie weiterhin funktionieren. Lightstrips bestehen aus mehreren einzelnen Schaltkreisen. Die gekennzeichneten Schnittlinien markieren das Ende eines Schaltkreises und den Beginn eines weiteren. Du solltest deshalb nur entlang dieser Linien schneiden. Sie befinden sich in der Regel zwischen den Kupferpunkten.
Wo Lightstrips zu schneiden sind
Solange Du nur entlang der markierten Schnittlinien schneidest, funktionieren Lightstrips – einschließlich bestimmter Philips Hue Lightstrips – nach dem Schneiden. Schnitte außerhalb dieser Linien führen oft zu Problemen mit den Lightstrips. Die Schnittlinien sind auch die sicherste Stelle zum Zerschneiden von Lightstrips, denn dort sind die Schaltkreise geschlossen.
Kann man Philips Hue Lightstrips zuschneiden?
Möchtest Du das abgeschnittene Stück eines Philips Hue Lightstrips wiederverwenden? Kein Problem – vor allem mit dem Philips Hue Lightstrip V4, denn dieser ist mit einem Steckverbinder ausgestattet. Dadurch lassen sich abgeschnittene Teile mit anderen Philips Hue Lightstrips wiederverwenden. So gehen keine Reste verloren, und Du kannst Deine Lightstrips noch gezielter platzieren.
So kann man Lightstrips biegen
Lightstrips sind so konzipiert, dass sie sich leicht biegen lassen. Wenn Du Deine Lightstrips um Oberflächen oder die Rückseite Deines Fernsehers oder Computerbildschirms biegen möchtest, hast Du dafür zwei Möglichkeiten:
1. Einen Lightstrip direkt biegen
Die einfachste Technik ist, den Lightstrip direkt zu biegen. Es ist jedoch wichtig, das nur an den vorgesehenen Schnittlinien zu tun, damit der Lightstrip nicht beschädigt wird. Dabei helfen Dir die deutlichen Schnittlinien der Philips Hue Lightstrips.
2. Mit einem Verbindungsstück kannst Du Deinen Lightstrip um 90 Grad biegen
Wenn Du Deinen Lightstrip um eine rechtwinklige Ecke herumführen möchtest, beispielsweise an der Ecke einer Arbeitsfläche oder einem Treppenlauf, ist die Verwendung eines Eckverbinders empfehlenswert. Die Steckverbinder für Ecken haben eine L-Form. Dadurch kannst Du zwei Lighstrips bequem miteinander verbinden. Das sorgt für ein besseres Endergebnis als der Versuch, Lightstrips direkt um rechtwinklige Ecken zu biegen.
Entdecke die Vielfalt der Philips Hue Lightstrips, die sich biegen und zuschneiden lassen.