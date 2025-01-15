Individuelle Schienenbeleuchtungssets

Du kannst jede beliebige Form erstellen, aber dies sind die gängigsten Konfigurationen. Finde eine Form, die zu Deinem Raum passt, prüfe, welche Komponenten Du benötigst, und stelle dann Dein eigenes individuelles Schienenbeleuchtungsset zusammen.

Du möchtest es größer gestalten? Verwende ein gerades Verbindungsstück in beliebiger Konfiguration, um zusätzliche Schienen zu verbinden.