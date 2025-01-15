Smarte Schienensysteme verstehen

Individuelle Schienenbeleuchtungssets

Das Perifo Schienenbeleuchtungssystem ist modular aufgebaut, das heißt, es besteht aus Bausteinen. Gestalte einen individuellen Look, indem Du Dein eigenes smartes Perifo Set zusammenstellst, das auf der von Dir gewünschten Form basiert. 

Individuelles Schienenbeleuchtungsset erstellen

Um diesen Leitfaden zu nutzen, solltest Du bestenfalls bereits eine Vorstellung haben. Bestimme die Form Deiner Schienenbeleuchtung und die Stelle, an der sich der Strom in Deiner Decke (oder Wand!) befindet. Lege dann die benötigten Komponenten in Deinen Warenkorb.

Wähle die Form und die Farbe aus

Die Form und die Farbe bestimmen, was Du brauchst. Überlege Dir, wo Du die Kabel verlegen und ob Du die Schienenbeleuchtung an der Decke oder an der Wand montieren möchtest.

Füge Komponenten hinzu

Unter jeder der unten aufgeführten Formen findest Du eine Liste der Komponenten, die Du benötigst (Schienen, Netzteile und Verbindungsstücke). Lege diese Teile in Deinen Einkaufswagen, zusammen mit zusätzlichen Schienen, wenn Du die Länge Deiner Schienenbeleuchtung erweitern möchtest.

Füge Leuchten hinzu

Du hast die Wahl zwischen Pendelleuchten, Spots, Light Tubes und Light Bars. Wie viele Du hinzufügen kannst, hängt von der Länge Deiner Schienenbeleuchtung und der Gesamtwattleistung der Leuchten ab.

Wähle eine Form

Du kannst jede beliebige Form erstellen, aber dies sind die gängigsten Konfigurationen. Finde eine Form, die zu Deinem Raum passt, prüfe, welche Komponenten Du benötigst, und stelle dann Dein eigenes individuelles Schienenbeleuchtungsset zusammen.

Du möchtest es größer gestalten? Verwende ein gerades Verbindungsstück in beliebiger Konfiguration, um zusätzliche Schienen zu verbinden.

Gerade Schienenbeleuchtung

Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene

Wand – Mit Netzstecker

L-förmige Schienenbeleuchtung

Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

Wand – Mit Netzstecker

Wand – Mit Netzstecker

Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene

Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene

U-förmige Schienenbeleuchtung

U-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

U-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

U-Form – Decke – Verkabelung in der Mitte der Schiene

Andere Formen der Schienenbeleuchtung

T-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

Gerade – Wand-zu-Decke – Mit Netzstecker

Gerade – Decke-zu-Wand – Verkabelung am Ende der Schiene

V-Form – Decke – Verkabelung am Ende der Schiene

Wähle die Leuchten für Dein Schienensystem

Die Anzahl und der Typ der Leuchten für Dein individuelles Schienenbeleuchtungsset hängt von zwei Dingen ab: 1) von dem verfügbaren Platz auf den Schienen und 2) von der Gesamtwattzahl der Lichter, die insgesamt bis zu 100 W betragen kann. Wähle die gewünschten Leuchten aus und addiere dann ihre Länge (vergiss dabei nicht, Verbindungsstücke und Netzteile zu berücksichtigen!) und Wattzahl, um zu sehen, welche Leuchten in Deine Konfiguration passen.

Schwarze Perifo Leuchten

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

129,99 €

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

159,99 €

Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar schwarz

Perifo Lineare Lightbar schwarz

199,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz

Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz

199,99 €

Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube groß schwarz

Perifo Gradient Light Tube groß schwarz

299,99 €

Weiße Perifo Leuchten

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

129,99 €

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung weiß

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung weiß

159,99 €

Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar weiß

Perifo Lineare Lightbar weiß

199,99 €

Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube kompakt weiß

Perifo Gradient Light Tube kompakt weiß

199,99 €

Nur noch wenige verfügbar

Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube groß weiß

Perifo Gradient Light Tube groß weiß

299,99 €

Fragen und Antworten

Ist Schienenbeleuchtung für eine Küche geeignet?

Wo sollte ich Schienenbeleuchtung installieren?

Gibt es vorgefertigte Philips Hue Schienenbeleuchtungssets?

Sind die Perifo Schienenleuchten dimmbar?

Woher weiß ich, wie viele Schienen und Verbindungsstücke ich benötige?

Welche Formen sind mit dem Hue Perifo Schienensystem möglich?

Ist für das Hue Perifo Schienensystem eine Hue Bridge erforderlich?

Wie erfolgt der Anschluss des Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystems an das Stromnetz?

Wo kann ich das Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem installieren?

Wo kann ich das Netzteil für das Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem anbringen?

Ist das Hue Perifo Schienensystem mit anderen Philips Hue Leuchten kombinierbar?

Kann ich das Netzteil für die Decke an der Wand oder das Netzteil für die Wand an der Decke anbringen?

Kann ich ein Perifo System mit mehreren Netzteilen erstellen, sodass ich mehr als 100 W an Lampen betreiben kann?

Kann ich mein Hue Perifo Schienensystem mit weiteren Perifo Leuchten oder Schienen erweitern?

Ist es möglich die Hue Perifo Schienen von der Decke über die Wand zu verlegen?

Benötigen Verbindungsstücke Platz auf der Schiene?

Wo soll ich das Netzteil bei einer T-förmigen Schienenbeleuchtung platzieren?

Muss das flexible Verbindungsstück installiert werden, oder kann ich es in die Schienen einklicken?

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