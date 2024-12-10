Philips Hue und Matter: Vollständiger Leitfaden für Einrichtung und Support

Philips Hue und Matter: Vollständiger Leitfaden für Einrichtung und Support

Einleitung: Zwei Möglichkeiten, um Hue mit Matter einzurichten

Philips Hue unterstützt Matter, den universellen Smart-Home-Standard, mit dem Geräte verschiedener Marken nahtlos zusammenarbeiten können. Du kannst die Hue Lampen mit Matter auf zwei verschiedene Arten einrichten:

1. Mit Hue Bridge

Bestens geeignet für Benutzer mit einem bestehenden Hue System oder für alle, die erweiterte Funktionen und maximale Kompatibilität nutzen möchten.

2. Ohne Hue Bridge (direkte Einrichtung)

Ideal für Benutzer mit neuen, Matter-fähigen Hue Lampen und Essential Lampen (z. B. dem A19-Modell), die sich eine einfachere Einrichtung über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Alexa wünschen.

 Option 1: Einrichtung mit einer Hue Bridge

Wozu eine Hue Bridge?

Unterstützt alle Hue Produkte – auch ältere Lampen ohne Matter-Unterstützung.

– auch ältere Lampen ohne Matter-Unterstützung. Ermöglicht erweiterte Funktionen wie: Beleuchtung mit Farbverlauf Dynamische Szenen Synchronisierung des Entertainment-Bereichs (mit Hue Sync Box)

wie: Zentrale Steuerung über die Hue App zusätzlich zu den Apps der Systempartner.

über die Hue App zusätzlich zu den Apps der Systempartner. Zukunftssicher: Die Hue Bridge wird regelmäßig aktualisiert, um neue Standards und Funktionen zu unterstützen – so bleibt Dein Smart Home auch mit zukünftigen Technologien kompatibel

Die Hue Bridge wird regelmäßig aktualisiert, um neue Standards und Funktionen zu unterstützen – so bleibt Dein Smart Home auch mit zukünftigen Technologien kompatibel Wer seine Hue Lampen bereits mit Alexa, Google oder SmartThings steuert bekommt so das Beste aus beiden Welten (Multi-Admin-Steuerung und alle erweiterten Steuerungsfunktionen, die gemeinsam mit diesen Partnern entwickelt wurden)

Anweisungen zur Einrichtung

Hue Bridge verbinden und einschalten. Installiere die Hue App und folge den Anweisungen zum Hinzufügen Deiner Hue Bridge und Lampen Aktiviere die Matter-Integration: Gehe in der Hue App auf Einstellungen > Smart Home.

Wähle Deine Plattform (Apple, Google, Alexa) und folge den Anweisungen zur Verknüpfung.

 Option 2: Einrichtung ohne eine Hue Bridge (Direkt über Matter-fähige Lampen)

Was Du brauchst

Matter-fähige Hue Lampen (mit Matter-Logo auf der Verpackung).

(mit Matter-Logo auf der Verpackung). Matter-Controller Hub, der Thread unterstützt, auch bekannt als Thread Border Router, (z. B. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. Gen., Amazon Echo 4. Gen.).

Anleitung zur Einrichtung

Öffne Deine Smart Home App (Apple Home, Google Home, Alexa). Füge ein neues Gerät hinzu Scanne den QR-Code in der Installationsanleitung (Matter QR-Code) oder gib den 11-stelligen Kopplungscode ein. Schalte die Lampe ein und stelle sicher, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet (blinkt oder wird bei Bedarf zurückgesetzt). Passe die Lampe an: Gib ihr einen Namen, füge sie zu einem Zimmer hinzu und teste Automationen.

Tipp: War die Lampe zuvor mit einer Hue Bridge verbunden, musst Du sie vor dem Koppeln direkt über Matter aus der Hue Bridge entfernen.

Funktionsvergleich: Einrichtung mit Hue Bridge über Matter vgl. mit Einrichtung direkt über Matter

Eigenschaft Mit Hue Bridge über Matter Direkt über Matter Funktioniert mit allen Hue Lampen ✅ ❌ (nur Matter-fähige Lampen) Erweiterte Lichteffekte ✅ ❌ Adaptive Lighting (Apple) ✅ ✅ Hue Entertainment Sync ✅ ❌ Unterstützung für mehrere Administratoren ✅ ✅ Thread-Unterstützung ❌ ✅ (falls unterstützt) Lokale Steuerung (offline) ✅ ✅ (wenn Thread verwendet wird)

 Systemspezifische Einrichtungstipps

Apple Home

Mit Hue Bridge : Verknüpfe Dein Apple Home-Konto in der Hue App.

: Verknüpfe Dein Apple Home-Konto in der Hue App. Ohne Hue Bridge: Scanne den QR-Code für Matter in der Apple Home App. Nutzer mit iOS 18 oder höher benötigen keinen HomePod oder Apple TV, um Matter-Geräte zu koppeln.

Google Home

Mit Hue Bridge:

Unterstützte Controller:

Lautsprecher: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Displays: Nest Hub (1. Gen.), Nest Hub (2. Gen.), Nest Hub Max

WLAN-Router: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamer: Google TV Streamer (4K)

Ohne Hue Bridge:

Unterstütze Controller : Nest Hub (2. Gen.), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2. Gen.), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Einrichtung: Scanne den QR Code mit der Google Home App oder gib den Kopplungscode ein.

Amazon Alexa

Mit Hue Bridge:

Unterstützte Controller: Echo Dot (2. Gen. und neuer), Echo Spot, Echo Show (alle Generationen), Echo Hub, Echo Studio (1. und 2. Gen.), Echo Flex, Echo Plus (2. Gen.), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE Gateway, Max 7

Ohne Hue Bridge:

Unterstützte Controller: Echo (4. Gen), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1. und 2. Gen.), Eero Pro, 6, Max 7.

Einrichtung: Scanne mit der Alexa App den QR-Code oder gib den manuellen Kopplungscode ein.

️ Fehlersuche & Tipps

Häufige Probleme

Lampe antwortet nicht : Überprüfe die Stromversorgung und das WLAN: Stelle sicher, dass Dein Handy und der Matter Hub mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind. Lampen neu starten oder zurücksetzen. Firmware der Lampe und Apps aktualisieren

: Verlorener QR-Code : Verwende den manuellen Kopplungscode auf der Lampe.

: Zu mehreren Apps hinzufügen : Verwende die ursprüngliche App, um einen neuen Matter-Einrichtungscode für jede zusätzliche Plattform zu erstellen.

:

Zurücksetzen einer Matter-Lampe

Bitte schaue Dir die Schritte zum Zurücksetzen der Lampe hier an So setzt Du Philips Hue Lampen auf die Werkseinstellungen zurück | Philips Hue

 Über Matter Over Thread

Thread ist ein stromsparendes Mesh-Netzwerkprotokoll, das von Matter verwendet wird.

ist ein stromsparendes Mesh-Netzwerkprotokoll, das von Matter verwendet wird. Einige Hue Lampen unterstützen Thread. Dies ermöglicht schnellere Reaktionszeiten und eine lokale Steuerung .

und eine . Erfordert einen Thread Border Router , wie z. B.: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2. Generation) Amazon Echo (4. Generation)

, wie z. B.:

 Anforderungen an das Betriebssystem

iOS : iOS 16+ (ab iOS 18 ist kein Home-Hub mehr erforderlich).

: iOS 16+ (ab iOS 18 ist kein Home-Hub mehr erforderlich). Android: Kompatibel mit Android-Versionen, die die Hue App und Matter unterstützen.

Multi-Admin Unterstützung

Matter ermöglicht es dir, Geräte von mehreren Ökosystemen gleichzeitig zu steuern. So teilst Du ein Gerät:

Öffne die ursprüngliche App, in der das Gerät zuerst hinzugefügt wurde. Erstelle einen neuen Einrichtungscode. Verwende diesen Code auf einer anderen Plattform (z.B.: Füge eine Hue Lampe sowohl zu Apple Home als auch zu Google Home hinzu).

✅ Schlussgedanken

Philips Hue mit Matter bietet Flexibilität sowohl für Smart-Home-Einsteiger als auch für erfahrene Nutzer:

Verwende die Hue Bridge für den vollständigen Funktionsumfang und die Unterstützung älterer Geräte.

für den vollständigen Funktionsumfang und die Unterstützung älterer Geräte. Verwende Matter-fähige Lampen direkt für ein unkompliziertes Erlebnis ganz ohne Hue Bridge.

Beide Arten ermöglichen eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige smarte Beleuchtung.