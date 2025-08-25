Die überwiegende Mehrzahl der Hue Produkte unterstützen die Hue MotionAware™ Technologie. Es kann jedoch sein, dass bestimmte Geräte die MotionAware™-Technologie nicht unterstützen, weil es sich um ältere Modelle handelt, denen die Speicherkapazität für neue Funktionen fehlt, oder weil die Art ihrer Funktionen sie daran hindert, mit dieser Funktion effizient zu arbeiten (z. B. schnellere Entleerung der Batterie bei bestimmten batteriebetriebenen Zubehörteilen). Die folgende Liste zeigt Geräte, die Hue MotionAware™ nicht unterstützen, einschließlich ihrer Modell-IDs. Du kannst in der Philips Hue App überprüfen, ob Deine Geräte diese Modell-IDs haben, indem Du auf Einstellungen > Softwareupdate gehst.
Können meine Hue Geräte MotionAware™ verwenden?
|Produkttyp
|Modell-ID
|Go Tischleuchte
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue White & Color Ambiance Downlight
|LCT002
|Hue White & Color Ambiance Lampe
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmschalter
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart Button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Wandschaltermodul
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Schalter
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue Lichtschalter
|FOHSWITCH
|Bewegungssensor für Innenbereich
|SML001, SML003
|Bewegungssensor für Außenbereich
|SML002, SML004
|Kontaktsensor
|SOC001
|Kamera/Türklingel
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Geräte von Drittanbietern (weder Hue noch Friends of Hue)
|(Mehrfach möglich)
