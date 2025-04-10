Um zu erfahren, ob Dein Netzteil für einen Austausch in Frage kommt, ziehe zuerst den Netzstecker oder schalte das Gerät aus.

Auf der Vorderseite des Netzteils findest Du einen vierstelligen Produktionscode im Format YYWW. „JJ“ steht für das Jahr und „WW“ für die Wochennummer. Neben diesem Code findest Du eine Teilenummer und einen Spannungsbereich.

Die folgenden Kombinationen sind von diesem Austauschprogramm betroffen:

Beschreibung Verkauft mit Spannung Teilenummer Produktionscode 40-W-Netzteil Basis-Set oder separat 220 V–240 V S040WN2400167 2038 und niedriger 40-W-Netzteil Basis-Set oder separat 100 V–120 V S040VN2400167 2037 und niedriger 40-W-Netzteil 5-m-Outdoor Lightstrip 220 V–240 V E040FP2400167 2051 und niedriger 40-W-Netzteil 5-m-Outdoor Lightstrip 100 V–120 V S040VN2400167 2044 und niedriger 20-W-Netzteil 2-m-Outdoor Lightstrip 220 V–240 V S024BI2400083 2143 und niedriger 20-W-Netzteil 2-m-Outdoor Lightstrip 100 V–120 V S024BI2400083 2146 und niedriger

Beispiel:

Du hast eine Calla Pollerleuchte mit einem 40-W-Netzteil gekauft. Das Netzteil für 220 V–240 V hat die Teilenummer „S040WN2400167". Dein Netzteil kann betroffen sein. Dazu müssen die ersten beiden Ziffern (d. h. das Jahr) niedriger sein als 20 oder die folgenden beiden Punkte zutreffen:

Die ersten beiden Ziffern des Codes sind 20

Die letzten beiden Ziffern des Codes sind 38 oder niedriger

In diesem Beispiel kann das Netzteil mit der Teilenummer S040WN2400167 also unterschiedliche Produktionscodes haben.

Das Netzteil mit dem Produktionscode 2038 ist betroffen.

Das Netzgerät mit dem Produktionscode 2111 ist nicht betroffen.