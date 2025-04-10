Support

Philips Hue Netzteile für den Außenbereich

Austauschprogramm

Philips Hue Netzteil für den Außenbereich

Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität

Nach umfangreichen Tests haben wir festgestellt, dass einige Philips Hue 20-W- und 40-W-Netzteile für den Außenbereich (PSU) in sehr seltenen Fällen durch eindringendes Wasser beschädigt werden können, was zu einem Kurzschluss und damit zu einem stromführenden Netzteil führen kann. Unter nassen Bedingungen könnte dies bei Berührung zu einem Stromschlag führen oder eine Brandgefahr für die umgebenden Materialien darstellen. 

Diese Netzteile wurden zwischen 2018 und 2021 mit Basispaketen der folgenden Produktfamilien ausgeliefert oder separat verkauft:

Philips Hue Outdoor Lily Spot

Lily Spots

Philips Hue Outdoor Lily XL Spot

Lily XL Spot

Philips Hue Outdoor Calla Sockelleuchte

Calla Sockelleuchte

Philips Hue Outdoor Econic Sockelleuchte

Econic Sockelleuchte

Philips Hue Outdoor Impress Sockelleuchte

Impress Sockelleuchte

Philips Hue Outdoor Calla Sockelleuchte groß

Calla Sockelleuchte groß

40-Watt-Netzteil für den Außenbereich

40-Watt-Netzteil für den Außenbereich

Outdoor Lightstrip, 5 m lang

Outdoor Lightstrip, 5 m lang

Outdoor Lightstrip, 5 m lang

Outdoor Lightstrip, 2 m lang

Du sollst Dich sicher fühlen, wenn Du Philips Hue Produkte verwendest. Deshalb starten wir ein Austauschprogramm für Kunden mit den betreffenden Netzteilen. Um jegliches Risiko zu vermeiden, raten wir den Verbrauchern im Falle eines Produktfehlers, zunächst den Strom abzuschalten, bevor sie das Netzteil berühren.

Ist mein Netzteil betroffen?

Um zu erfahren, ob Dein Netzteil für einen Austausch in Frage kommt, ziehe zuerst den Netzstecker oder schalte das Gerät aus.

Auf der Vorderseite des Netzteils findest Du einen vierstelligen Produktionscode im Format YYWW. „JJ“ steht für das Jahr und „WW“ für die Wochennummer. Neben diesem Code findest Du eine Teilenummer und einen Spannungsbereich.

Die folgenden Kombinationen sind von diesem Austauschprogramm betroffen:

Beschreibung

Verkauft mit

Spannung

Teilenummer

Produktionscode

40-W-Netzteil

Basis-Set oder separat

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 und niedriger

40-W-Netzteil

Basis-Set oder separat

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 und niedriger

40-W-Netzteil

5-m-Outdoor Lightstrip

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 und niedriger

40-W-Netzteil

5-m-Outdoor Lightstrip

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 und niedriger

20-W-Netzteil

2-m-Outdoor Lightstrip

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 und niedriger

20-W-Netzteil

2-m-Outdoor Lightstrip

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 und niedriger

 

Beispiel:

Du hast eine Calla Pollerleuchte mit einem 40-W-Netzteil gekauft. Das Netzteil für 220 V–240 V hat die Teilenummer „S040WN2400167". Dein Netzteil kann betroffen sein. Dazu müssen die ersten beiden Ziffern (d. h. das Jahr) niedriger sein als 20 oder die folgenden beiden Punkte zutreffen:

  • Die ersten beiden Ziffern des Codes sind 20
  • Die letzten beiden Ziffern des Codes sind 38 oder niedriger

In diesem Beispiel kann das Netzteil mit der Teilenummer S040WN2400167 also unterschiedliche Produktionscodes haben.

Das Netzteil mit dem Produktionscode 2038 ist betroffen.

Das Netzgerät mit dem Produktionscode 2111 ist nicht betroffen.

Wie erhalte ich kostenlos ein neues Netzteil?

Fülle das unten verlinkte Formular aus. Bitte füge ein Foto von der Vorderseite des Netzteils bei, auf dem der vierstellige Produktionscode und die Teilenummer deutlich sichtbar sind. 

Zu dem Antragsformular auf Ersatz

Bitte füge ein Foto von der Vorderseite des Netzteils bei, auf dem der vierstellige Produktionscode deutlich sichtbar ist.

Philips Hue Outdoor AC/DC LED Netzteil EU
Philips Hue LED-Treiber für den Außenbereich USA
Netzteiletikett

Wende Dich bitte direkt an uns, wenn Du Fragen hast oder mehr als drei Netzteile austauschen musst.

Kontakt

