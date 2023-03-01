Contrôlez vos lumières Philips Hue à l'aide de Google Assistant avec des dizaines de commandes vocales.
De quelles commandes vocales Google Home avez-vous besoin ?
- Allume toutes les lumières.
- Éteins toutes les lumières.
- Quelles sont les lumières allumées dans le séjour ?
- Quelles sont les lumières allumées dans la cuisine ?
- Tamise les lumières dans le couloir.
- Éteins les lumières.
- Allume les lumières.
- Active le scénario Détente dans le salon.
- Active le scénario Lecture dans le bureau.
Philips Hue fonctionne avec OK Google pour le contrôle vocal de vos lampes. Dites simplement « OK Google » et remplacez ces exemples par vos propres paramètres d'éclairage et de pièce.
Commandes couleur Google Home
- Allume la lumière du salon en bleu.
- Règle les lumières de l'entrée sur doré.
- Donne une teinte vert citron à mes lampes.
- Règle les lumières de la pièce sur violet.
- Donne une teinte rose à ma lampe de chevet.
- Éclaire la cuisine en orange.
Vous pouvez utiliser des douzaines d'autres noms de couleurs y compris les couleurs pourpre, saumon, orange, jaune, vert, turquoise, cyan, bleu ciel, bleu, violet, rose et lavande.
Commandes Réveil et Coucher en douceur
- Allume le réveil en douceur.
- Réveille-moi à 7h. Cette commande définit une alarme matinale qui déclenche l'éclairage progressif de vos lampes 30 minutes avant.
- Réveille-moi en semaine à 7h.
- Désactive Réveil en douceur.
- Éteins les lumières.
- Allume les lumières.
- Allume les lumières dans la chambre de Benjamin.
- Éteins les lumières dans la chambre de Cécile.
Les fonctionnalités Réveil et endormissement en douceur s'inspirent des effets de la lumière sur votre cycle de sommeil. Vous pouvez définir un lever ou un coucher de soleil personnel en le demandant simplement à Google. La fonctionnalité Réveil en douceur avec synchronisation d'alarme n'est pas actuellement prise en charge sur les appareils mobiles.