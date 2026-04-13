Pack de 2 caméras filaires Hue Secure

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  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

À propos du Pack de 2 caméras filaires Hue Secure

Surveillez votre domicile depuis n'importe où avec deux caméras filaires sécurisées, pouvant être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Obtenez un flux en direct HD 1080p, allumez les lumières ou envoyez une alerte sur votre appareil mobile lorsque des mouvements sont détectés, ou déclenchez une alarme sonore en appuyant sur un bouton dans l'application Hue.

  • End-to-end encryption
  • 1080P HD video
  • Plugs in to outlet
  • Wall mount included
  • iDeal
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