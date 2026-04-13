Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Le prix actuel est 419,97 €
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- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
Gardez un œil sur toute votre maison avec trois caméras filaires Secure. Conçues pour l'intérieur et l'extérieur, ces caméras offrent une diffusion en direct en HD 1080p et une vision nocturne. Recevez des notifications dès que des mouvements sont détectés et bien plus encore.
- End-to-end encryption
- 1080P HD video
- Plugs in to outlet
- Wall mount included
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871373
Informations produit
- Hue Caméra filaire Secure
- 3
Produits tendances
Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
49,99 €
Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
21,99 €
Créez un kit
Bridge Pro
Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
99,99 €