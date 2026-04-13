Pack de 3 caméras filaires Hue Secure

Gros plan de l'avant de Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
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  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

À propos du Pack de 3 caméras filaires Hue Secure

Gardez un œil sur toute votre maison avec trois caméras filaires Secure. Conçues pour l'intérieur et l'extérieur, ces caméras offrent une diffusion en direct en HD 1080p et une vision nocturne. Recevez des notifications dès que des mouvements sont détectés et bien plus encore.

  • End-to-end encryption
  • 1080P HD video
  • Plugs in to outlet
  • Wall mount included

Produits tendances

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

49,99 €

Créez un kit
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

21,99 €

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

99,99 €

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