Pack : Gradient Lightstrip 2m set de base + 1m extension
224,98 €
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À propos du Pack : Gradient Lightstrip 2m set de base + 1m extension
Tapissez vos escaliers, vos armoires, vos étagères ou vos meubles avec ce puissant mélange de lumière colorée et flexible. Avec la bande lumineuse dégradée de 2 mètres et une extension de 1 mètre, les possibilités sont infinies !
- Éclaire plusieurs couleurs à la fois
- Bloc d'alimentation inclus
- Contrôle avec Bluetooth ou Bridge
- Bande lumineuse de base de 2 mètres + 1 mètre d'extension
- Jusqu'à 1800 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870895
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
- 1
- Hue White and Color Ambiance Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre
- 1