Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud

Gros plan de l'avant de Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud
En stock
  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

À propos du Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud

Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la meilleure lumière possible pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable de chaud à froid et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster votre éclairage pour qu'il corresponde parfaitement à chaque moment de la journée.

  • Durée de vie de ±10 ans
  • Gradation sans fil instantanée
  • Compatible Bluetooth et Hue Bridge
  • Lumière blanche chaude à froide
  • 400 lumens

Produits tendances

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Technologie MotionAware™
White Ambiance +16 millions de couleurs
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

199,99 €

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay