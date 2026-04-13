Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud
Le prix actuel est 139,98 €
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À propos du Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud
Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la meilleure lumière possible pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable de chaud à froid et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster votre éclairage pour qu'il corresponde parfaitement à chaque moment de la journée.
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- Durée de vie de ±10 ans
- Gradation sans fil instantanée
- Compatible Bluetooth et Hue Bridge
- Lumière blanche chaude à froide
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871663
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 2
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