Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous offrent la meilleure lumière possible pour vos activités quotidiennes. Avec une lumière blanche réglable de chaud à froid et une gradation ultra-faible, vous pouvez ajuster votre éclairage pour qu'il corresponde parfaitement à chaque moment de la journée.



Durée de vie de ±10 ans

Gradation sans fil instantanée

Compatible Bluetooth et Hue Bridge

Lumière blanche chaude à froide

400 lumens