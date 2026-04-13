Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous permettent d'accéder au meilleur de l'éclairage intelligent. Avec une lumière blanche et de couleur ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives, à soutenir vos routines, et bien plus encore.



Durée de vie de ±10 ans

Gradation sans fil instantanée

Compatible Bluetooth et Hue Bridge

Lumière blanche et couleur

400 lumens