Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud et couleurs

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À propos du Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud et couleurs

Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous permettent d'accéder au meilleur de l'éclairage intelligent. Avec une lumière blanche et de couleur ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives, à soutenir vos routines, et bien plus encore.

  • Durée de vie de ±10 ans
  • Gradation sans fil instantanée
  • Compatible Bluetooth et Hue Bridge
  • Lumière blanche et couleur
  • 400 lumens
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