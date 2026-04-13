Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud et couleurs
Le prix actuel est 319,98 €
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À propos du Pack : Spot GU10 connecté - pack de 6 - Blanc froid à chaud et couleurs
Parfaitement adaptées aux spots, les ampoules GU10 vous permettent d'accéder au meilleur de l'éclairage intelligent. Avec une lumière blanche et de couleur ainsi qu'une gradation ultra-faible, ces ampoules peuvent vous aider à créer des expériences immersives, à soutenir vos routines, et bien plus encore.
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- Durée de vie de ±10 ans
- Gradation sans fil instantanée
- Compatible Bluetooth et Hue Bridge
- Lumière blanche et couleur
- 400 lumens
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871656
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 2