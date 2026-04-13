Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro

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À propos du Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro

Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 Hue Play Bars et une extension en blanc, accompagnées d’un Bridge Pro. Idéal pour une expérience immersive et un éclairage mural coloré.

  • Lumière blanche et colorée
  • Illuminez les murs avec la lumière
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
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