Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 Hue Play Bars et une extension en blanc, accompagnées d’un Bridge Pro. Idéal pour une expérience immersive et un éclairage mural coloré.

Lumière blanche et colorée

Illuminez les murs avec la lumière

Mélange de couleurs fluide

Configuration simple avec Bridge Pro

Contrôle via application, commande vocale ou accessoires