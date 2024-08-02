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4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro
Schütze Dein Zuhause mit 4 Kontaktsensoren, 2 Motion Sensoren und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für absolute Sicherheit.
Le prix actuel est 329,95 €
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite á partir de € 50.00
- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
Points forts du produit
- Kabellose Einrichtung
- Automatisiere Deine Beleuchtung
- Lange Batterielaufzeit
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Dans ce pack
2 x Hue Capteur de contact Secure
Ayez l'esprit tranquille à la maison ou en promenade, grâce au capteur de contact Hue Secure ! Placez-le sur les portes, les fenêtres, les armoires, les coffres-forts et plus encore avec le support adhésif inclus, et recevez une notification ou allumez les lumières en cas d’ouverture.Capteur de contact Secure
2 x Hue Détecteur de mouvement Hue
Déclenchez vos lumières connectées par le mouvement. Le détecteur de mouvement Hue, fonctionnant à piles, peut être installé facilement n'importe où dans votre maison.Détecteur de mouvement Hue
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Informations produit
Informations produit
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