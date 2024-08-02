Dans ce pack

2 x Hue Capteur de contact Secure Ayez l'esprit tranquille à la maison ou en promenade, grâce au capteur de contact Hue Secure ! Placez-le sur les portes, les fenêtres, les armoires, les coffres-forts et plus encore avec le support adhésif inclus, et recevez une notification ou allumez les lumières en cas d’ouverture. Capteur de contact Secure

2 x Hue Détecteur de mouvement Hue Déclenchez vos lumières connectées par le mouvement. Le détecteur de mouvement Hue, fonctionnant à piles, peut être installé facilement n'importe où dans votre maison. Détecteur de mouvement Hue