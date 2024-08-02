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Gros plan de l'avant de 4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro

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4 Secure Kontaktsensoren in weiß + 2 Motion Sensoren + Bridge Pro

Schütze Dein Zuhause mit 4 Kontaktsensoren, 2 Motion Sensoren und der Hue Bridge Pro. Löse Lichter aus, erhalte smarte Benachrichtigungen und nahtlose Automatisierungen für absolute Sicherheit.

  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

Points forts du produit

  • Kabellose Einrichtung
  • Automatisiere Deine Beleuchtung
  • Lange Batterielaufzeit
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Voir toutes les spécifications produit

Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue Capteur de contact Secure

2 x Hue Capteur de contact Secure

Ayez l'esprit tranquille à la maison ou en promenade, grâce au capteur de contact Hue Secure ! Placez-le sur les portes, les fenêtres, les armoires, les coffres-forts et plus encore avec le support adhésif inclus, et recevez une notification ou allumez les lumières en cas d’ouverture.

Capteur de contact Secure
Gros plan de l'avant de Hue Détecteur de mouvement Hue

2 x Hue Détecteur de mouvement Hue

Déclenchez vos lumières connectées par le mouvement. Le détecteur de mouvement Hue, fonctionnant à piles, peut être installé facilement n'importe où dans votre maison. 

Détecteur de mouvement Hue
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Bridge Pro

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