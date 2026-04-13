Lightguide globe large + lampe à poser cônique (noir)
Le prix actuel est 164,99 €
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À propos du Lightguide globe large + lampe à poser cônique (noir)
Doté de la forme audacieuse de l’Ellipse Lightguide et d’un pied texturé et mat, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.
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- Comprend une ampoule Lightguide
- Comprend une base de lampe imprimée en 3D
- Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
- Fabriqué avec des matériaux recyclés
- Finition brillante couleur noire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871083
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance G125 - Ampoule connectée E27
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- Hue Lampe à poser en forme de cône pour ampoules Lightguide (Noir)
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