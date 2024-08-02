Définissez l'ambiance de n'importe quelle pièce de la maison avec cette élégante lampe Philips Hue Iris blanche. Permettant de bénéficier à fois d'une projection de couleur sur les murs et d'un rétroéclairage doux, la lampe Iris produit un effet sophistiqué unique. Associez-lui un Hue Bridge pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage intelligent.

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.