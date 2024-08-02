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Iris Tischleuchte + Bridge Pro
Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.
Le prix actuel est 209,98 €
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- Livraison gratuite á partir de € 50.00
- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Dans ce pack
1 x HueWhite and ColorAmbiance Lampe à poser Iris
Définissez l'ambiance de n'importe quelle pièce de la maison avec cette élégante lampe Philips Hue Iris blanche. Permettant de bénéficier à fois d'une projection de couleur sur les murs et d'un rétroéclairage doux, la lampe Iris produit un effet sophistiqué unique. Associez-lui un Hue Bridge pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage intelligent.Lampe à poser Iris
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Informations produit
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