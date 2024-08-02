Aide
Gros plan de l'avant de Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Nouveau

Iris Tischleuchte + Bridge Pro

Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.

  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

Points forts du produit

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Voir toutes les spécifications produit

Dans ce pack

Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Lampe à poser Iris

1 x HueWhite and ColorAmbiance Lampe à poser Iris

Définissez l'ambiance de n'importe quelle pièce de la maison avec cette élégante lampe Philips Hue Iris blanche. Permettant de bénéficier à fois d'une projection de couleur sur les murs et d'un rétroéclairage doux, la lampe Iris produit un effet sophistiqué unique. Associez-lui un Hue Bridge pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage intelligent.

Lampe à poser Iris
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Bridge Pro

Des bundles qui pourraient vous plaire

Promotion
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

329,99 €

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

159,99 €

Article presque épuisé

Promotion
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue

44,99 €

Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Gradient Signe

219,99 €

Promotion
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

21,99 €

Promotion
A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

Filament Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 (pack de 3)

99,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

69,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

49,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

109,99 €

Promotion
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

159,99 €

Promotion
Hue Play pack x2

Hue White and Color Ambiance

Hue Play pack x2

139,99 €

Achetez les bundles avec un Bridge
  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay