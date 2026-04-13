Pack : Play gradient lightstrip + Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires

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À propos du Pack : Play gradient lightstrip + Hue Sync Box 8K + 2 barres lumineuses Play noires

Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 barres lumineuses Play et un gradient lightstrip 2 m. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !

  • Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
  • Certifié HDMI 2.1
  • Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
  • Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay