Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K et 2 barres lumineuses Play. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz

Certifié HDMI 2.1

Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran

Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue