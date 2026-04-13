Module d'interrupteur mural filaire (1)

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Gros plan de l'avant de Hue Module d'interrupteur mural filaire (1)
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Pour un Module d'interrupteur mural filaire (1) un nouveau Bridge est nécessaire

À propos du Module d'interrupteur mural filaire (1)

Le module d'interrupteur mural filaire permet à vos lampes Philips Hue de rester allumées et accessibles, même lorsque l'interrupteur traditionnel est éteint. Le module est alimenté par secteur, aucune pile n'est nécessaire. Installé derrière votre interrupteur existant, le module vous permet de contrôler les lampes dans des pièces et des zones, ou de passer d'un scénario à l'autre en actionnant l'interrupteur. Le module d'interrupteur mural nécessite un Hue Bridge, qui fournit un réseau Zigbee fiable et vous permet ainsi de garder le contrôle de vos lampes, même lorsque le Wi-Fi est en panne. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Garde les lampes Hue accessibles
  • Transforme les interrupteurs existants en interrupteurs connectés
  • Contrôlez des lampes, des pièces ou des zones
  • Sans pile, câble neutre requis
  • Bridge Hue requis
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