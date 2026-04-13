Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14
Le prix actuel est 34,99 €
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- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Flamme B39 - Ampoule LED connectée E14
Style traditionnel et caractéristiques modernes de l’éclairage intelligent avec la flamme blanche et colorée Philips Hue. Profitez d'un éclairage aux nuances blanc chaud à blanc froid pour une ambiance et une décoration parfaites. La fonction de gradation ultra-basse permet de réduire l'intensité de l'ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale. La dernière génération de cette élégante ampoule à double couche offre des caractéristiques nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte la sensation de lumière naturelle à votre intérieur. Vivez les teintes chaudes d'un coucher de soleil d'été ou l'énergie des tons blancs d'un ciel d'hiver. L'ampoule est désormais 40 % plus efficace que la génération précédente, tandis que la compatibilité Matter permet une connectivité transparente avec d'autres appareils intelligents. Ajoutez un Hue Bridge pour plus de fonctionnalités.
- Jusqu’à 500 lumens
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
- Effet réaliste ampoule flamme
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103099426
Caractéristiques de l'ampoule
- Forme de la lampe
- Ampoule flamme non directionnelle
- Prise
- E14
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- PC
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
Environnement
- Humidité de fonctionnement
- 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Ampoule(s) LED incluse(s)
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 195
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 135
Divers
- Conçu spécialement pour
- Ambiance, Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Chambre d'enfant, Cuisine, Séjour
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103099426
- Poids net
- 0,04 kg
- Poids brut
- 0,08 kg
- Hauteur
- 174 mm
- Longueur
- 55 mm
- Largeur
- 72 mm
- Code 12NC
- 929004295601
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103099426
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,2 W
- Classe énergétique
- D
- Puissance
- 3,7 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 4
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 39 mm
- Longueur totale
- 117 mm
- Largeur totale
- 39 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 500
- Compatible avec les appareils gradables Philips Hue
- Yes
- Diamètre
- 39 mm
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Lumière blanche réglable
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse
- D
- Fixation/culot
- E14
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- N/A
- Numéro d’enregistrement EPREL
- 2480947
- UL Emplacement humide/sec
- Damp location, Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L'ampoule
- Paramètre de contrôle de référence*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diamètre
- 39 mm
- Design
- Bulb
- Hauteur
- 117 mm
- Tension d'entrée
- 220V-240V
- Flux lumineux
- Lumière blanche froide à chaude
- Facteur de puissance
- 0.5
- Mise à jour logicielle
- Oui
- Puissance équivalente
- 40 W
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- Assistants vocaux
- Amazon Alexa, Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement