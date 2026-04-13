Avec son design contemporain compact et ses bandes noires, la borne Lucca offre une large distribution de lumière blanche et colorée réglable pour les allées, terrasses et bordures de jardin. Bénéficiez d'une lumière diffuse fonctionnelle pour vous guider dans vos espaces extérieurs. Vous pouvez également régler la couleur de la borne pour ajouter des touches décoratives aux plantes et aux arbres. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement Lucca avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee avec un Bridge empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques.

Lumière blanche et colorée réglable

Comprend une ampoule A60 1 100 lumens

Application et commande vocale

Compatible avec Zigbee et Matter

Idéal pour les allées et les terrasses