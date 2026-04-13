Guirlande permanente Festavia 18m, 32 modules Wh UE

Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Guirlande permanente Festavia 18m, 32modules Wh UE
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À propos du Guirlande permanente Festavia 18m, 32 modules Wh UE

L'éclairage idéal tout au long de l'année. Personnalisez l'extérieur de votre maison pour chaque occasion, chaque saison et selon votre humeur grâce à des modules de guirlandes lumineuses compatibles avec la couleur. Ces lampes résistantes aux intempéries IP65 sont faciles à installer sous les avant-toits, le long des toitures ou sur les façades.

  • Précision Chromasync™
  • 18 m avec 32 ampoules
  • Jusqu'à 50 lm par ampoule
  • Guirlande découpable
  • Bloc d'alimentation basse tension inclus
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