Guirlande permanente Festavia 18m, 32 modules Wh UE
Le prix actuel est 299,99 €
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Pour un Guirlande permanente Festavia 18m, 32 modules Wh UE un nouveau Bridge est nécessaire
À propos du Guirlande permanente Festavia 18m, 32 modules Wh UE
L'éclairage idéal tout au long de l'année. Personnalisez l'extérieur de votre maison pour chaque occasion, chaque saison et selon votre humeur grâce à des modules de guirlandes lumineuses compatibles avec la couleur. Ces lampes résistantes aux intempéries IP65 sont faciles à installer sous les avant-toits, le long des toitures ou sur les façades.
- Précision Chromasync™
- 18 m avec 32 ampoules
- Jusqu'à 50 lm par ampoule
- Guirlande découpable
- Bloc d'alimentation basse tension inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103078506
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 50.000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 % <H<75 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- Résistance totale aux intempéries
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être agrandi
- Oui
- Tension entrée
- 24V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Extérieur, Patio
- Type
- Guirlandes Lumineuses
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103078506
- Poids net
- 2,03 kg
- Poids brut
- 2,65 kg
- Hauteur
- 120 mm
- Longueur
- 186,5 mm
- Largeur
- 462 mm
- Code 12NC
- 929004284801
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 26
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 2,03 kg
- Poids net
- 4,48 lb
- Longueur du câble
- 20.600
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 2.500 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 18.288 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1.600
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Code IP
- IP65
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1.350
- Espacement des lumières LED (en pouces)
- 22,4 in
- Espacement des lumières LED
- 57 cm
- Nombre de sources lumineuses
- 32
- Classe de protection (guirlandes lumineuses)
- III - safe extra low voltage
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions
FAQ
Peut-on prolonger les lampes permanentes Festavia après avoir coupé la guirlande de modules d'éclairage ?
Une fois que vous avez coupé la guirlande, vous ne pouvez plus la prolonger. La guirlande peut uniquement être prolongée à l'aide du connecteur situé à son extrémité.
Quelle est la meilleure façon d'accrocher les lampes permanentes Festavia sur une façade, une ligne de toit ou un avant-toit ?
Les lampes sont fournies avec un ruban adhésif de grande qualité (3M VHB) qui garantit une installation simple et sûre. L’utilisation de vis est recommandée si les lampes doivent être installées à long terme.