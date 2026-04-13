L'éclairage idéal tout au long de l'année. Personnalisez l'extérieur de votre maison pour chaque occasion, chaque saison et selon votre humeur grâce à des modules de guirlandes lumineuses compatibles avec la couleur. Ces lampes résistantes aux intempéries IP65 sont faciles à installer sous les avant-toits, le long des toitures ou sur les façades.

Précision Chromasync™

18 m avec 32 ampoules

Jusqu'à 50 lm par ampoule

Guirlande découpable

Bloc d'alimentation basse tension inclus