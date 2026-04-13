Guirlande permanente Festavia 9 m, 16 modules Wh Ext
Le prix actuel est 119,99 €
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Pour un Guirlande permanente Festavia 9 m, 16 modules Wh Ext un nouveau Bridge est nécessaire
À propos du Guirlande permanente Festavia 9 m, 16 modules Wh Ext
L'éclairage idéal tout au long de l'année. Personnalisez l'extérieur de votre maison pour chaque occasion, chaque saison et selon votre humeur grâce à des modules de guirlandes lumineuses compatibles avec la couleur. Prolongez facilement les éclairages permanents Festavia avec cette extension de guirlande de 9 m qui comprend 16 modules lumineux résistants aux intempéries et qui se connecte directement à l'extrémité d'une guirlande de base. Les lampes permanentes Festavia sont extensibles jusqu'à un maximum de 45 mètres, ce qui vous permet d'obtenir de la lumière le long de toute votre toiture, vos avant-toits ou vos soffites.
- Précision Chromasync™
- Extension de 9 m avec 16 ampoules
- Jusqu'à 50 lm par ampoule
- Étanche (IP65)
- Longue durée de vie de 50000 heures
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103078544
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale
- 50.000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 % <H<75 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- Résistance totale aux intempéries
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être agrandi
- Oui
- Tension entrée
- 24V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Extérieur, Patio
- Type
- Guirlandes Lumineuses
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103078544
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids brut
- 0,73 kg
- Hauteur
- 72 mm
- Longueur
- 186,5 mm
- Largeur
- 185 mm
- Code 12NC
- 929004284803
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Classe énergétique
- G
- Puissance
- 13
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0,56 kg
- Poids net
- 1,24 lb
- Longueur du câble
- 9.150
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 9.144 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 800
- Puissance électrique
- DC, MAX. 24V
- Code IP
- IP65
- Flux lumineux à 2 700 K
- 680
- Numéro d’enregistrement EPREL
- 2423919
- Espacement des lumières LED (en pouces)
- 22,4 in
- Espacement des lumières LED
- 57 cm
- Nombre de sources lumineuses
- 16
- Classe de protection (guirlandes lumineuses)
- III - safe extra low voltage
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Peut-on prolonger les lampes permanentes Festavia après avoir coupé la guirlande de modules d'éclairage ?
Une fois que vous avez coupé la guirlande, vous ne pouvez plus la prolonger. La guirlande peut uniquement être prolongée à l'aide du connecteur situé à son extrémité.
Quelle est la meilleure façon d'accrocher les lampes permanentes Festavia sur une façade, une ligne de toit ou un avant-toit ?
Les lampes sont fournies avec un ruban adhésif de grande qualité (3M VHB) qui garantit une installation simple et sûre. L’utilisation de vis est recommandée si les lampes doivent être installées à long terme.