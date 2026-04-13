Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance festive colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur avec des couleurs éclatantes, que ce soit pour obtenir un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Vous pouvez utiliser cette extension pour ajouter deux guirlandes lumineuses à votre alimentation électrique à l'aide du connecteur en T fourni. L'extension permet également d'ajouter la guirlande à n'importe quelle installation basse tension. Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être prolongées de bout en bout.

21 m avec 30 ampoules

Ampoules remplaçables 50 lumens

Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)

Synchronisation de la musique et effets dynamiques

Connecteur d'extension inclus