Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension
Le prix actuel est 269,99 €
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- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 21 m, extension
Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance festive colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur avec des couleurs éclatantes, que ce soit pour obtenir un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Vous pouvez utiliser cette extension pour ajouter deux guirlandes lumineuses à votre alimentation électrique à l'aide du connecteur en T fourni. L'extension permet également d'ajouter la guirlande à n'importe quelle installation basse tension. Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être prolongées de bout en bout.
- 21 m avec 30 ampoules
- Ampoules remplaçables 50 lumens
- Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
- Synchronisation de la musique et effets dynamiques
- Connecteur d'extension inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103063731
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25.000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 5 % <H<75 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
Options/accessoires inclus
- Variation des couleurs (LED)
- Oui
- Résistance totale aux intempéries
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être agrandi
- Non
- Tension entrée
- 24V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Jardin, Patio, Extérieur
- Type
- Guirlandes Lumineuses
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103063731
- Poids net
- 2,7 kg
- Poids brut
- 3,56 kg
- Hauteur
- 181 mm
- Longueur
- 179,5 mm
- Largeur
- 502 mm
- Code 12NC
- 929004582006
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 25,6
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 2,7 kg
- Poids net
- 5,73 lb
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 3.700 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 21.000 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 1.500
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus
- 50
- Puissance électrique
- DC, MAX. 24V
- Code IP
- IP65
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1.500
- Espacement des lumières LED
- 70 cm
- Nombre de sources lumineuses
- 30
- Classe de protection (guirlandes lumineuses)
- Class III
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement