Lampe à poser Hue Play
Le prix actuel est 79,99 €
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- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Lampe à poser Hue Play
La lampe à poser Play est le premier pas idéal vers le monde du divertissement Hue. Synchronisez-le avec les films, les jeux et la musique sur votre télévision pour créer un dégradé coloré d'effets d'éclairage de façade correspondant à l'action à l'écran. Ajoutez plus de lampes Hue à votre espace de divertissement pour profiter d'une expérience surround immersive, avec une correspondance précise des couleurs grâce à Chromasync. Avec son format compact et sa hauteur de 60 cm, la lampe à poser Play s'installe facilement de chaque côté de la télévision, sur un bureau de travail ou de jeu.
- Effet de lumière dégradé RGBWWIC
- Correspondance précise des couleurs Chromasync
- Conçu pour une mise en place facile
- Connectez-vous via la HDMI sync box ou l'application TV
- Contrôlez et personnalisez avec Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103144850
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Plastique
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 20.000
- Durée de vie nominale
- 25.000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
- Portable
- Non
- Énergie solaire
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Temp. de couleur
- 2200-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 1
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 64
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103144850
- Poids net
- 1,39 kg
- Poids brut
- 1,39 kg
- Hauteur
- 679 mm
- Longueur
- 148 mm
- Largeur
- 143 mm
- Code 12NC
- 929004320901
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,1
- Puissance
- 5,8
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1.500
- Hauteur totale
- 607 mm
- Longueur totale
- 90 mm
- Largeur totale
- 90 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 400
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Indice de protection
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux à 2 700 K
- 380
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Damp location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
L'ampoule
- Design
- Table lamp
- Mise à jour logicielle
- Oui
La caméra
- Alarme sonore
- Non
L'interrupteur
- Câblage pris en charge
- Avec câble neutre
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 8.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement