Aide
Gros plan de l'avant de Accessoire Extension de câble extérieure 5m

Extension de câble extérieure 5m

Le câble de rallonge peut être utilisé pour étendre l’espace entre l’alimentation électrique et votre premier point lumineux ou pour étendre l’espace entre les points lumineux. La longueur maximale du système par alimentation électrique est de 35 mètres au total.

  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

Points forts du produit

  • Accessoire
  • Câble d'extension
  • Longueur de 5 m
  • Noir
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Produits tendances

Promotion
Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens

199,99 €

Installation et extension aisées

Installation et extension aisées

Éclairez les chemins sombres, mettez en lumière des zones de votre paysage ou créez une ambiance unique sur le patio. Vous pouvez le faire vous-même à l’aide de spots ou de bornes Hue. Les produits sont à basse tension, sûrs et faciles à installer. Obtenir de la lumière à l’extérieur n’est plus un casse-tête : créez-la et agrandissez-la à votre guise.

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Espace jardin

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay