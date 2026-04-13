Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip

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Gros plan de l'avant de Pack: Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip
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À propos du Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip

Tirez le meilleur parti de votre système de home cinéma. Placez ces deux Hue Play light bars en noir et un Hue Play gradient lightstrip autour de votre téléviseur pour bénéficier d'un éclairage immersif optimal.

  • Lumière blanche et colorée
  • Hue Bridge requis
  • Fait pour la télévision

Produits tendances

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

209,99 €

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

109,99 €

Hue Play pack x1

Hue Play pack x1

Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

84,99 €

Créez un kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

149,99 €

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