Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip
Le prix du lot est de 341,98 €, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de 359,98 €
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À propos du Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip
Tirez le meilleur parti de votre système de home cinéma. Placez ces deux Hue Play light bars en noir et un Hue Play gradient lightstrip autour de votre téléviseur pour bénéficier d'un éclairage immersif optimal.
- Lumière blanche et colorée
- Hue Bridge requis
- Fait pour la télévision
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870765
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
- Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
- 1
Produits tendances
Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
209,99 €
Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
109,99 €
Hue Play pack x1
Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
84,99 €
Créez un kit
Bridge Pro
Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
149,99 €