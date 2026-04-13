Pack : applique murale extérieure Appear + détecteur extérieur
Le prix du lot est de 202,48 €, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de 224,98 €
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À propos du Pack : applique murale extérieure Appear + détecteur extérieur
Éclairez votre pas de porte et votre jardin avec une paire d'appliques murales Appear en noir. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.
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- Lumière blanche et colorée
- Lumière extérieure bidirectionnelle
- Déclencher les lampes grâce au mouvement
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870772
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Applique murale extérieure Appear
- 1
- Hue Détecteur extérieur
- 1