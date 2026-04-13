Pack : spots Lily + détecteur extérieur

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À propos du Pack : spots Lily + détecteur extérieur

Égayez votre espace extérieur avec les couleurs des spots Lily. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.

  • Lumière blanche et colorée
  • Spots orientables
  • Déclencher les lampes grâce au mouvement
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