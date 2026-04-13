Pack : spots Lily + détecteur extérieur
Le prix du lot est de 377,98 €, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de 419,98 €
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À propos du Pack : spots Lily + détecteur extérieur
Égayez votre espace extérieur avec les couleurs des spots Lily. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.
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- Lumière blanche et colorée
- Spots orientables
- Déclencher les lampes grâce au mouvement
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871267
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Spot extérieur Lily
- 1
- Hue Détecteur extérieur
- 1