Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge
Le prix du lot est de 327,98 €, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de 409,98 €
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À propos du Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge
Créez une belle atmosphère en un instant. Le lampadaire Gradient Signe illumine le mur d'un mélange de couleurs différentes, alors que le Hue Bridge déverrouille l'ensemble des fonctions d'éclairage connecté.
- Mélange la lumière blanche et colorée
- Illumine le mur de lumière
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871175
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Lampadaire Gradient Signe
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1