Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

1 tube lumineux de grande taille, 1840 lm @2700K

Prend 29,5 watts de l'unité d'alimentation

222.1 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin