Perifo kit de base pour mur, droit (1 tube lumineux compact)
Le prix actuel est 369,97 €
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 tube lumineux compact)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient compact, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.
- 1 tube lumineux compact, 740 lm @2700K
- Prend 12 watts de l'unité d'alimentation
- 100.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873162
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient compact Perifo
- 1