Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (1spot, 1tube lumineux de grande taille)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, un spot cylindrique, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

  • 1 spot, 490 lm @2700K
  • 1 tube lumineux de grande taille, 1840 lm @2700K
  • Prend 34,8 watts de l'unité d'alimentation
  • 200.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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