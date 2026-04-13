Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)
Le prix actuel est 289,97 €
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un spot cylindrique, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.
- 1 spot, 490 lm @2700K
- Prend 5,3 watts de l'unité d'alimentation
- 100.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873032
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 1